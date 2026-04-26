Botafogo 2x2 Inter: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

Terminou tudo igual entre Botafogo e Inter pela 13ª rodada do Brasileirão. O jogo terminou empatado em 2 a 2, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, neste sábado (25).
Já no segundo tempo, o volante Danilo abriu o placar para o clube carioca. Carbonero empatou para o Colorado.
O segundo gol do Botafogo ficou por conta de Medina, no rebote. Bernabei, em chute de fora da área, deixou tudo igual.
