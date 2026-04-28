Borré desabafa sobre pressão na luta do Inter contra o rebaixamento: "Cheguei a pensar em não ir ao clube"

Anita Caicedo entrevistou seu marido, o atacante Rafael Borré YouTube Anita Conoce / Reprodução

Lançado nesta terça-feira, o episódio inaugural de entrevistas de Anita Caicedo é com seu marido, Rafael Borré. O atacante do Inter abriu o coração e desabafou sobre a situação vivida em 2025, quando o time quase foi rebaixado no Brasileirão. Ele comentou que chegou a pensar em desistir por se sentir injustiçado pelos xingamentos que ouvia.

— O dia a dia ficou muito pesado, em muitos momentos cheguei a pensar em não ir ao clube, porque não era justo que passássemos por aquela situação. E caía mais a responsabilidade sobre mim. Sabia que outros companheiros sentiam o mesmo. Sentíamos muito o ódio que nos transmitiam as pessoas — declarou.

Para ele, o ponto de divisão foi a eliminação nas copas. O Inter caiu na Libertadores e na Copa do Brasil para Flamengo e Fluminense, respectivamente. Sem a possibilidade de títulos, os jogadores ficaram sem um norte para a temporada.

— Me senti marcado injustamente por aquele momento. Não dependia de mim o que passávamos naquele momento. Sofri muito, senti que foram muito injustos. Não era o culpado sozinho. Por mais que fizesse coisas para mudar a situação, não dependia só de mim.

Depoimento da esposa

Anita também deu um depoimento pessoal sobre aquela situação. Segundo a jornalista, ficou impossível ir ao estádio:

— Deixei de ir porque iria brigar com os torcedores que estavam ofendendo os jogadores ou a mim por algo que estava passando dentro do campo.

O episódio, segundo ele, deixou lições:

— Precisamos tomar atitudes antes que seja tarde demais. E que devemos focar em melhorar nosso desempenho para que o resto do time também funcione.

Em um dos trechos mais emotivos, Borré contou um episódio particular. Ao ser perguntado, em uma espécie de ping-pong, de perguntas rápidas e respostas curtas, sobre a última vez que chorou, responde:

— A última vez que chorei, acho que foi no último jogo do ano passado. De emoção. De felicidade. Foi um momento muito especial por tudo o que tínhamos passado, por tudo o que tínhamos vivido e pelo que tínhamos sofrido no final do ano, pelo que sobrevivemos.

Veja o vídeo da entrevista