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Borré desabafa sobre pressão na luta do Inter contra o rebaixamento: "Cheguei a pensar em não ir ao clube"

Atacante revelou, em entrevista à esposa, a jornalista Anita Caicedo, que chorou após vitória sobre o Bragantino e lamentou xingamentos 

Zero Hora

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