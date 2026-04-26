Bernabei valoriza empate do Inter com o Botafogo: "Ponto muito importante"

Bernabei marcou o segundo gol do Inter na partida. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Autor do segundo gol do Inter no empate com o Botafogo, Bernabei valorizou o ponto conquistado fora de casa pelo Colorado, que termina a 13ª rodada do Brasileirão com 14 pontos na tabela.

— Um ponto muito importante para nós, sabemos que era um time duro mas fizemos um bom trabalho e conseguimos tirar um ponto — declarou o lateral esquerdo na saída de campo.

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O argentino declarou que confia no trabalho corpo técnico do Inter e que time está fazendo um ótimo trabalho:

— Acho que a gente tem que continuar confiando. Confio muito no corpo técnico, no trabalho que estão fazendo, trabalham muito bem. A gente está preparado para tudo que vem e continua melhorando, como sempre eu falo, o time está fazendo um trabalho muito bom

Após marcar mais um gol pelo Inter, Bernabei declarou não ter preferência por nenhuma posição, seja no ataque, como ponta, ou na defesa, como lateral esquerdo, apesar de se ver mais nesta função.

— Acho que vou estar preparado onde o professor me coloque. Eu me sinto como lateral agora, mas se quiserem me botar na frente também vou dar o melhor. Sempre vou tentar ajudar o time, mas, sim, tenho certeza que eu quando jogo na lateral, posso ver o espaço, posso ver o jogo diferente, porque tenho mais liberdade do que ao jogar na frente. Mas não tenho preferência, posso jogar de ponta ou de lateral — afirmou.

Como foi a partida

Os gols do jogo entre Inter e Botafogo no Mané Garrincha, em Brasília, aconteceram só no segundo tempo.

O volante Danilo abriu o placar para o Botafogo e Carbonero empatou para o Inter. Depois, foi a vez de Medina marcar para o clube carioca, no rebote com Anthoni. Bernabei fez o último gol da partida em chute de fora da área.