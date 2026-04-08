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Bernabei tenta retomar protagonismo no Inter justamente no Gre-Nal, clássico em que já foi herói e vilão

Argentino conseguiu crescer graças a adaptações de Paulo Pezzolano e busca titularidade

Rafael Diverio

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