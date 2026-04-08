Bernabei tenta retomar protagonismo no Inter justamente no Gre-Nal, clássico em que já foi herói e vilão

Bernabei fez o gol da vitória contra o Corinthians. Ricardo Duarte / Internacional/Divulgação

Bernabei ganhou um novo fôlego no Inter após a atuação contra o Corinthians. Autor do gol da vitória, o argentino foi um dos jogadores que mais cresceram em relação ao rendimento recente e aproveitou a chance. Tem conseguido, dia após dia, deixar para trás a desconfiança pela expulsão no Gre-Nal da final do Gauchão, que comprometeu a disputa. Agora, luta para seguir na equipe para o clássico do sábado, pelo Brasileirão.

O desempenho em São Paulo foi tratado como o maior sinal de reação, principalmente pela adaptação a uma nova função. Lateral e ala na essência, Bernabei deu ótima resposta jogando no meio-campo. Por mais que partisse da esquerda, teve flexibilidade para mudar de lado, inclusive fez o gol partindo da direita. A atuação recolocou seu nome na disputa por uma vaga entre os titulares justamente na semana de clássico.

A principal virtude envolve a função. Bernabei pode atuar como lateral-esquerdo em uma linha de quatro, como ala em sistemas com três zagueiros ou até em um papel mais avançado, dependendo do plano de jogo. A avaliação interna é que ele rende melhor quando atua protegido, com cobertura próxima, cenário que reduz riscos defensivos e potencializa sua intensidade ofensiva.

— É preciso ter cobertura. Porque ao mesmo tempo que tem problemas de defesa, já mostrou que é um jogador diferenciado na frente — opina o comunicador colorado Lelê Bortholacci.

Disputa pela titularidade

O Gre-Nal aparece como nova oportunidade de afirmação. O contexto é simbólico, mas também estratégico. Bernabei já mostrou personalidade em clássicos anteriores, teve boas atuações e chegou a marcar um gol, o quarto do 4 a 2 da primeira fase do Gauchão. Já tinha dado assistência em 2024. Retrospecto, em Gre-Nal, sempre pesa na hora da escolha dos jogadores.

É curioso porque um dos concorrentes de Bernabei é justamente o jogador com melhor retrospecto em Gre-Nal. Alan Patrick ficou no banco contra o Corinthians, um pouco pela condição física, um pouco pelo estilo da partida, um pouco porque logo depois vinha, justamente, o clássico. Especula-se que Pezzolano, ao menos para iniciar a partida, escolherá entre um e outro.

Na última coletiva, o técnico elogiou o argentino:

— É um jogador muito interessante. Um menino, 25 anos, que segue crescendo. É muito valioso para o Inter, jogue onde jogue, ele dá 100% e sempre um pouco mais. Estou muito feliz por ele.

A atuação contra o Corinthians reabriu o debate. Ainda não há definição sobre a titularidade no clássico, mas Bernabei volta ao radar em um momento decisivo da temporada. A resposta no Gre-Nal pode ser determinante para transformar a reação pontual.