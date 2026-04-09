Bernabei iguala temporada mais goleadora no Inter

Bernabei já marcou três gols e deu dois passes em 2026. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Bernabei alcançou a melhor marca de artilheiro da carreira em uma temporada ao atingir três gols em 2026. Sob o comando de Pezzolano, ele também tem atuado como meia para potencializar suas características ofensivas, com o respaldo de Matheus Bahia na lateral.

Profissional desde 2019, revelado no Lanús, da Argentina, o ala contabiliza um total de 14 gols na carreira. Com a camisa do clube argentino, foram cinco gols. Posteriormente, passou pelo Celtic, da Escócia, onde marcou apenas um gols. Há dois anos no Colorado, ele soma oito gols desde então.

A primeira temporada no clube, após demorar a se firmar como titular com Roger Machado, foi de três gols em 25 jogos, além de seis assistências. Em 2025, após longa novela para a compra, Bernabei foi contestado por problemas de marcação; fez apenas dois gols em 51 partidas, mas deu seis assistências, mesma marca do ano anterior.

Com Pezzolano, que buscou evoluir o jogador defensivamente, a opção recente foi, pontualmente, torná-lo um híbrido de meia esquerda com ponta dentro do 5-3-2 adotado pelo treinador uruguaio. A presença de Matheus Bahia, que tem mais características de marcação, dá liberdade para o argentino avançar.

Nesta temporada, Bernabei já marcou três gols e deu dois passes para companheiros balançarem as redes. Eventualmente, dentro da estratégia da comissão técnica, ele também tem ficado no banco de reservas para entrar conforme o andamento dos confrontos.

No Gre-Nal 452, Bernabei disputa com Carbonero, Alan Patrick e Matheus Bahia três vagas na equipe titular. Ele pode atuar tanto na posição de origem como mais adiantado. O clássico ocorre neste sábado (11), às 20h30min, no Beira-Rio.