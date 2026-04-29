Bernabei desperta interesse de clube europeu e proposta deve ser apresentada ao Inter

Bernabei está no Beira-Rio desde 2024 e acumula 95 partidas. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

A boa fase de Bernabei chama a atenção de clubes do exterior. Na próxima semana, o estafe do atleta deve desembarcar em Porto Alegre para apresentar uma proposta de um clube europeu. Uma reunião deve acontecer para apresentar ao Inter a situação.

Segundo apurou Zero Hora, o encontro no CT Parque Gigante está previsto para ocorrer nos próximos dias, provavelmente na próxima semana. O interessado monitora o atleta há meses e a fase recente do jogador, com três gols nas últimas quatro partidas, acelerou a investida.

O nome é mantido em sigilo para não atrapalhar a negociação. Nos bastidores, apenas é confirmado o interesse de um europeu.

O Inter tem vínculo com o atleta até dezembro de 2028 e tem 80% dos direitos econômicos. Pezzolano potencializou o jogador como ponta esquerda, mas também na função de origem, a lateral esquerda.