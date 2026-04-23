Beira-Rio recebe instalação do sistema de impedimento semiautomático

Aparelhos acompanham a partida com imagens em alta definição e geram uma animação sobre o lance. Inter / Divulgação

A partir desta semana, os dois principais estádios do Rio Grande do Sul contarão com o sistema de impedimento semiautomático. Depois de a Arena do Grêmio finalizar a instalação, foi a vez do Beira-Rio receber a tecnologia.

O Inter divulgou na tarde desta quinta-feira (23) detalhes da implementação do sistema de automatização em seu estádio. Já utilizada com sucesso em competições de elite, especialmente na Europa, a tecnologia promete trazer mais velocidade e precisão às decisões de impedimento, minimizando as longas paradas do VAR e as polêmicas sobre as marcações de linha.

Ajustes e inauguração

Segundo a CBF, equipes da confederação e da Genius, que opera a instalação do sistema, virão a Porto Alegre para ajustes no sistema. O trabalho está previsto para a próxima rodada do Brasileirão.

O impedimento semiautomático no futebol brasileiro começará quando todos os estádios da Série A do Brasileirão tiverem as instalações concluídas, indica a CBF. Existe a perspectiva de que a tecnologia passe a ser utilizada após a Copa do Mundo. Contudo, por enquanto, a entidade não confirma o prazo.

Como funciona

Os equipamentos são conjuntos de aparelhos celulares de última geração, instalados em pontos estratégicos dos estádios. Eles acompanham a partida com imagens em alta definição e geram uma animação sobre o lance a ser analisado.

A bola e os atletas envolvidos são mapeados com milhares de pontos, e as informações são enviadas ao VAR, que valida a decisão com base nas regras do jogo.