"Bando de vagabundo": ídolo e cria da base dispara sobre jogadores do sub-20 do Inter

Sobis criticou comportamento de jogadores da base Camila Hermes / Agencia RBS

Ídolo do Inter e cria do Celeiro, Rafael Sobis perdeu a paciência com os jogadores do sub-20 colorado. Na parte de baixo da tabela da Série B da categoria, o time perdeu as três partidas que disputou, todas por goleada. A última, 4 a 1 para o Botafogo-SP em Ribeirão Preto, resultou em demissão da comissão técnica e até de dirigentes. Em seu canal, o 4D TV, Sobis disparou:

— Todo mundo tem culpa. Os profissionais que comandam, os diretores que saíram, mas principalmente vocês. Se querem entrar em campo para passar vergonha, vão embora. Peçam para sair. Ajudo a formar uma base nova, vou buscar um monte de guri aí na rua. Tá muito mimimi. Está muito gostosinho jogar na base dos clubes. Tudo popstar, brinquinho, se achando gostosão. E não jogam merda nenhuma. O Inter está tomando goleada na segunda divisão do Brasileirão. Uma base da qual eu vim, não tínhamos metade desse luxo. Não tinha nem chuteira. As meias não tinham nem elástico, tínhamos que botar uma borrachinha de dinheiro. Estava fedido, não tinha nem roupa. Agora esses meninos, um bando de vagabundo. Estou p da vida.

Segundo ele, as redes sociais estão tirando o foco dos jovens:

— Vejo os jogos de base, é muito Pelezinho, é muito craquezinho. Os clubes têm culpa por deixar criar esses monstros. Tem que começar tirando o celular nas refeições. Vão conversar uns com os outros. Vai saber do companheiro, como é a família. Vai viver. Larga o celular. Cansei de ver jogador profissional que vê o celular no intervalo. Não vai ter propaganda melhor para ti do que jogar bem.