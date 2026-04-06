Autor do gol do Inter sobre o Corinthians, Bernabei projeta o Gre-Nal: "Sabemos jogar o clássico"

Bernabei marcou o gol da vitória do Inter sobre o Corinthians. Ricardo Duarte / Internacional/Divulgação

A vocação ofensiva de Bernabei valeu três pontos ao Inter. Na noite deste domingo (5), ele marcou o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, fora de casa, pelo Brasileirão.

Após a partida, ele falou sobre o bom momento do Inter (são quatro jogos de invencibilidade):

— Acho que o grupo vem em crescimento. Conseguimos seis pontos em 12. Trabalhamos muito na semana.

Ele também celebrou a partida contra o Corinthians, e projetou o clássico Gre-Nal:

— Feliz pelo jogo e pelo gol. É uma vitória importante para o trabalho. Agora, é dar sequência. A gente sabe jogar o clássico — analisou.

Na entrevista coletiva após a partida, Pezzolano não poupou elogios ao jogador, independentemente da função exercida por ele em campo:

— É um jogador muito interessante. Um jogador que vale muito para o Inter. Jogue onde jogue, ele dá 100% e sempre um pouco mais — afirmou.