Autor do gol do Inter sobre o Corinthians, Bernabei projeta o Gre-Nal: "Sabemos jogar o clássico"

A vocação ofensiva de Bernabei valeu três pontos ao Inter. Na noite deste domingo (5), ele marcou o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, fora de casa, pelo Brasileirão.
Após a partida, ele falou sobre o bom momento do Inter (são quatro jogos de invencibilidade):
— Acho que o grupo vem em crescimento. Conseguimos seis pontos em 12. Trabalhamos muito na semana.
Ele também celebrou a partida contra o Corinthians, e projetou o clássico Gre-Nal:
— Feliz pelo jogo e pelo gol. É uma vitória importante para o trabalho. Agora, é dar sequência. A gente sabe jogar o clássico — analisou.
Na entrevista coletiva após a partida, Pezzolano não poupou elogios ao jogador, independentemente da função exercida por ele em campo:
— É um jogador muito interessante. Um jogador que vale muito para o Inter. Jogue onde jogue, ele dá 100% e sempre um pouco mais — afirmou.
Diferentemente do rival, que entra em campo pela Sul-Americana no meio da semana, o Inter terá semana cheia para trabalhar. O Gre-Nal do Brasileirão ocorre no sábado (11), às 20h30min, no Beira-Rio.