Autor do gol da virada do Inter enaltece trabalho coletivo: "Se tem destaque individual, é por causa do time"

Lateral foi destaque da partida. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter estreou com vitória na Copa do Brasil. De virada, o Colorado superou o Athletic-MG por 2 a 1 no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e vai com a vantagem para o jogo de volta, marcado para o dia 12 de maio, no Beira-Rio.

Destaque da partida, Bernabei construiu boas chances e foi premiado com o gol que deu a vitória ao Inter, no segundo tempo. Após o jogo, o lateral valorizou a atuação coletiva do time:

— Acho que a equipe fez um grande trabalho. Se tem destaque individual, é por causa do time que joga bem e simplifica. O grupo está muito bem vai continuar trabalhando em preparo para o próximo jogo

O Inter volta a campo já no sábado (25), contra o Botafogo, pelo Brasileirão. O jogo ocorre às 18h30min, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).