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Ausente em novo treino do Inter, lateral aumenta dúvida para enfrentar o Mirassol

Colorado tem mais duas atividades para o jogo da 12ª rodada do Brasileirão, agendado para o próximo domingo

Filipe Duarte

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