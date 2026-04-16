Ausente em novo treino do Inter, lateral aumenta dúvida para enfrentar o Mirassol

Matheus Bahia realizou atividades na academia do CT Parque Gigante. Ricardo Duarte / Inter

Matheus Bahia continua sendo a principal dúvida do Inter para enfrentar o Mirassol. O lateral-esquerdo ficou de fora do treino na manhã desta quinta-feira (16), aumentando o mistério sobre a presença no jogo da 12ª rodada do Brasileirão.

Conforme apurou Zero Hora, o jogador permaneceu na academia do CT Parque Gigante, ao lado dos volantes Richard e Ronaldo. O primeiro não tem sido relacionado por opção técnica, enquanto o segundo se recupera de uma lesão muscular na coxa direita.

Matheus Bahia já desfalcou o Colorado no clássico Gre-Nal por conta de um desconforto muscular. Caso continue de fora, o técnico Paulo Pezzolano precisará buscar uma improvisação, pois o argentino Bernabei está suspenso pelo acúmulo de cartões.

As alternativas no elenco seriam o lateral-direito Aguirre, o meia Allex — que já desempenhou a função na final do Gauchão — e o zagueiro Victor Gabriel. Caso a escolha seja pelo último, Juninho precisaria entrar na defesa, pois Gabriel Mercado também recebeu o terceiro cartão amarelo.

O Inter tem mais duas atividades antes do duelo com o time paulista, agendado para iniciar às 11h de domingo (19), no Beira-Rio.

Uma provável escalação teria: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Aguirre ou Juninho); Villagra, Bruno Henrique (Paulinho) e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.