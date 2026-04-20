Athletic-MG x Inter: tudo sobre o jogo da quinta fase da Copa do Brasil. Arte ZH

Inter e Athletic-MG se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 20h30min, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O Colorado faz sua estreia na competição, enquanto o Athletic-MG eliminou o Sport na fase anterior. O time mineiro fez 3 a 1 na Ilha do Retiro.

Escalações para Athletic-MG x Inter

Athletic-MG: Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Belezi e Zeca; Bruninho, Jota e Ian Luccas; Kauan Rodrigues, Dixon Vera, Ronaldo Tavares. Técnico: Alex.

Inter: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique (Paulinho), Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Arbitragem para Athletic-MG x Inter

Flavio Rodrigues de Souza (SP), com assistência de Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Onde assistir a Athletic-MG x Inter

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e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A Amazon Prime anuncia a transmissão.

Como chegam Athletic-MG x Inter

Athletic-MG

O time mineiro tem apenas uma derrota em cinco jogos na Série B. Com oito pontos, ocupa a sexta colocação, que o garantiria no playoff do acesso para a Primeira Divisão. Na última rodada, a equipe perdeu para o Novorizontino por 2 a 1.

Inter

O Colorado vem pressionado pela derrota, em casa, contra o Mirassol pelo Brasileirão. Pezzolano poderá contar com os retornos de Mercado e Bernabei, que cumpriram suspensão na partida no Beira-Rio. Por outro lado, terá os desfalques de Rochet e Matheus Bahia, ambos machucados.

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