Na estreia pela Copa do Brasil, o Inter venceu o Athletic-MG por 2 a 1, de virada. A partida ocorreu no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Os mineiros abriram o placar com Kauan Rodrigues, no primeiro tempo. Bruno Henrique empatou para os colorados e Bernabei garantiu a virada.

O jogo de volta é em 12 de maio, no Beira-Rio. O Inter volta a campo neste sábado (25), contra o Botafogo, pelo Brasileirão. O jogo ocorre às 18h30min, no Mané Garrincha, em Brasília.