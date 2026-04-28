Ataque em baixa: confira os números dos jogadores do setor ofensivo do Inter no Brasileirão

Principalmente do meio para frente, o Inter de Paulo Pezzolano ainda não tem uma cara definida. O segundo pior ataque do Brasileirão 2026 tem variado a cada partida, tanto nos nomes — até com improvisações — quanto no sistema tático.
Até o lateral Bernabei chegou a ser testado em uma função mais avançada, o que, por ora, não deve mais ocorrer novamente. Agora, seis jogadores disputam as últimas quatro vagas na equipe, e GZH levantou as estatísticas individuais deles na competição de pontos corridos. São eles: Alan Patrick, Alerrandro, Allex, Borré, Carbonero e Vitinho.
Nenhum deles parece consolidado, e todos alternam entre titularidade e banco de reservas. O desempenho do setor preocupa: apenas o Corinthians, com nove, marcou menos gols que os colorados. O Vitória e a lanterna Chapecoense têm os mesmos 12 gols do Inter, mas com uma partida a menos.
Desempenho dos atletas ofensivos no Brasileirão
Alan Patrick
- 11 jogos
- 3 gols
- 0 assistência
- 855 minutos
Alerrandro
- 12 jogos
- 1 gol
- 1 assistência
- 383 minutos
Allex
- 3 jogos
- 0 gol
- 0 assistência
- 193 minutos
Borré
- 13 jogos
- 1 gol
- 1 assistência
- 899 minutos
Carbonero
- 13 jogos
- 2 gols
- 1 assistência
- 803 minutos
Vitinho
- 12 jogos
- 0 gol
- 3 assistências
- 831 minutos
Contra o Fluminense
No comando de ataque, Alerrandro desbancou Borré e deve seguir como titular. No recorte pós-data Fifa, o brasileiro soma um gol e duas assistência, contra uma assistência do colombiano.
Allex assumiu a titularidade, e Carbonero vem de gol contra o Botafogo. A quarta e última vaga fica entre Alan Patrick e Vitinho.
Inter e Fluminense se enfrentam às 18h30min de domingo (3), no Beira-Rio. O duelo é válido pela 14ª rodada da competição.
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