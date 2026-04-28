Ataque em baixa: confira os números dos jogadores do setor ofensivo do Inter no Brasileirão

Colorado está entre os piores ataques do campeonato de pontos corridos. Duda Fortes / Agencia RBS

Principalmente do meio para frente, o Inter de Paulo Pezzolano ainda não tem uma cara definida. O segundo pior ataque do Brasileirão 2026 tem variado a cada partida, tanto nos nomes — até com improvisações — quanto no sistema tático.

Até o lateral Bernabei chegou a ser testado em uma função mais avançada, o que, por ora, não deve mais ocorrer novamente. Agora, seis jogadores disputam as últimas quatro vagas na equipe, e GZH levantou as estatísticas individuais deles na competição de pontos corridos. São eles: Alan Patrick, Alerrandro, Allex, Borré, Carbonero e Vitinho.

Nenhum deles parece consolidado, e todos alternam entre titularidade e banco de reservas. O desempenho do setor preocupa: apenas o Corinthians, com nove, marcou menos gols que os colorados. O Vitória e a lanterna Chapecoense têm os mesmos 12 gols do Inter, mas com uma partida a menos.

Desempenho dos atletas ofensivos no Brasileirão

Alan Patrick

11 jogos

3 gols

0 assistência

855 minutos

Alerrandro

12 jogos

1 gol

1 assistência

383 minutos

Allex

3 jogos

0 gol

0 assistência

193 minutos

Borré

13 jogos

1 gol

1 assistência

899 minutos

Carbonero

13 jogos

2 gols

1 assistência

803 minutos

Vitinho

12 jogos

0 gol

3 assistências

831 minutos

Contra o Fluminense

No comando de ataque, Alerrandro desbancou Borré e deve seguir como titular. No recorte pós-data Fifa, o brasileiro soma um gol e duas assistência, contra uma assistência do colombiano.

Allex assumiu a titularidade, e Carbonero vem de gol contra o Botafogo. A quarta e última vaga fica entre Alan Patrick e Vitinho.

Inter e Fluminense se enfrentam às 18h30min de domingo (3), no Beira-Rio. O duelo é válido pela 14ª rodada da competição.