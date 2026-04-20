As duas fragilidades constatadas pelo Inter

Técnico Paulo Pezzolano enfrenta dificuldades para implementar o seu modelo de jogo no Inter Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Inter constatou duas fragilidades na equipe em meio à tentativa do técnico Paulo Pezzolano de tornar a equipe mais ofensiva. As duas ficaram evidentes na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, neste domingo (19).

A primeira é que, quando ataca, o Colorado tem muitas dificuldades para penetrar defesas fechadas pelo centro do campo.

A consequência e que o time acaba explorando excessivamente as pontas, abusando do cruzamentos para a área, que acabam sendo ineficazes.

A segunda é a dificuldade de os jogadores colorados assimilarem o modelo "perde-pressiona" exigido por Pezzolano, que exige muita intensidade.

Essencialmente, o treinador quer que, ao perder a posse no campo ofensivo, o Inter pressione imediatamente o adversário e recupere a bola o quanto antes.

No entanto, os atletas colorados não estão conseguindo fazer isso, deixando os adversários ligarem o contra-ataque de forma muito rápida.

Como consequência, a defesa colorada acaba ficando extremamente exposta, ou duelando no mano a mano com os atacantes adversários ou sofrendo com lançamentos nas costas da linha defensiva.

Tudo isso foi visto na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, e Paulo Pezzolano irá trabalhar estes aspectos nos próximos treinos e jogos.