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As cinco opções de Paulo Pezzolano para a lateral esquerda do Inter contra o Mirassol

Matheus Bahia ficou de fora dos treinos da semana e tem chances remotas de atuar; treinador tem ao menos outras quatro alternativas para a posição

Rodrigo Oliveira

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