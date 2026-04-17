As cinco opções de Paulo Pezzolano para a lateral esquerda do Inter contra o Mirassol

Pezzolano ainda não definiu time para encarar o Mirassol. Renan Mattos / Agencia RBS

Com Bernabei suspenso, a lateral esquerda é a incógnita do Inter para o jogo contra o Mirassol, neste domingo (19), às 11h, no Beira-Rio.

O reserva imediato Matheus Bahia faz tratamento intensivo por conta de um desconforto muscular e, nesta sexta (17), ficou mais uma vez fora do treino. Com isso, a tendência é de que o atleta seja desfalque, embora uma nova reavaliação vá ser feita no treino de sábado (18).

A alternativa mais provável é a entrada de Braian Aguirre. A dúvida, porém, é se o argentino será improvisado na lateral esquerda ou se entrará no flanco direito, deslocando Bruno Gomes para a função de Bernabei, ideia testada no treino de quinta (16).

Outra possibilidade é a improvisação do garoto Allex, que atuou na função no Gauchão, inclusive no Gre-Nal decisivo. Por fim, há a hipótese mais remota de Victor Gabriel atuar na lateral esquerda, com Juninho compondo a dupla de zaga ao lado de Félix Torres, uma vez que Gabriel Mercado está suspenso.

Confira as cinco opções para a lateral esquerda contra o Mirassol:

1. Bruno Gomes na esquerda e Braian Aguirre na direita

Foi a alternativa testada na quinta. Bruno Gomes atuaria na lateral esquerda, como ocorreu no jogo de ida da final do Gauchão, após a expulsão de Bernabei. Com isso, Braian Aguirre seria atração no lado direito.

2. Aguirre na esquerda

É a possibilidade mais natural. Aguirre já atuou no flanco esquerdo tanto no Lanús quanto no próprio Inter e pode ser improvisado no setor. Nesse cenário, Bruno Gomes permaneceria na lateral direita.

3. Allex

Destaque no Gauchão, o jovem atuou em diversos momentos do Estadual como lateral-esquerdo, substituindo Bernabei, inclusive no Gre-Nal decisivo. À época, Matheus Bahia ainda não fazia parte do grupo. Diante de um adversário que tende a se defender, o garoto pode surgir como uma alternativa mais ofensiva.

4. Victor Gabriel na lateral esquerda

É a opção menos provável, especialmente pelo desempenho do atleta quando foi utilizado no setor. Ainda assim, é lateral-esquerdo de origem e pode ser opção. O problema é que, como Mercado também está suspenso, essa hipótese acarretaria uma mudança na zaga, com Juninho atuando ao lado de Félix Torres.

5. Matheus Bahia (se tiver condições)