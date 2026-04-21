Artilheiro colorado vive maior seca de gols desde que chegou ao Inter

Borré ainda é o goleador da equipe na temporada. Renan Mattos / Agencia RBS

Mesmo tendo dado uma assistência na derrota para o Mirassol, Rafael Borré alcançou, no último domingo, a marca negativa de 11 jogos sem balançar as redes pelo Inter. A atual sequência já é a mais longa desde que vestiu a camisa colorada pela primeira vez, em março de 2024.

No entanto, esta não é a primeira vez que convive com um jejum de gols. Em dois anos de clube, o atacante já havia enfrentado períodos de nove partidas sem marcar em outras duas ocasiões.

O atacante colombiano não marca um gol desde a vitória sobre o Ypiranga, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, quando o Inter goleou por 4 a 0 e garantiu vaga na final da competição.

A classificação ocorreu há exatamente dois meses, em 21 de fevereiro. Desde então, Borré passou em branco nas decisões contra o Grêmio e em outros nove jogos do Campeonato Brasileiro.

Apesar do incômodo jejum, nenhum outro jogador colorado conseguiu superar Borré na artilharia da temporada. O colombiano segue com seis gols, seguido por Alan Patrick, com cinco, além de Bernabei e Vitinho, ambos com três.

O momento abaixo do esperado do camisa 19 pode abrir espaço para que Paulo Pezzolano utilize Alerrandro como titular nos próximos jogos, especialmente pela quantidade de jogadas pelos lados do campo e o excesso de cruzamentos na direção da área. Em 16 jogos com a camisa colorada, o concorrente de Borré anotou dois gols.