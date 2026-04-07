Arboleda no Inter e Thiago Maia no São Paulo? O que se sabe sobre a suposta negociação

Maia vem sendo mais utilizado por Pezzolano. Duda Fortes / Agencia RBS

Nas últimas horas, surgiram rumores sobre uma possível negociação envolvendo Inter e São Paulo. Thiago Maia iria para o Morumbi, enquanto o zagueiro Arboleda desembarcaria no Beira-Rio para o segundo semestre. A reportagem de Zero Hora procurou entender a situação.

Segundo fontes consultadas nos dois lados, não existe, neste momento, nenhuma conversa em andamento para uma negociação nesse modelo. O São Paulo não procurou o Inter demonstrando interesse no volante colorado, assim como o clube gaúcho não fez contato pelo zagueiro.

Inclusive, Arboleda vive um processo de litígio com o clube paulista. Ele foi considerado desaparecido nos últimos dias e, segundo as informações mais recentes, estaria retornando a São Paulo para se reapresentar e discutir sua rescisão contratual.

A situação poderia mudar em caso de uma rescisão contratual do zagueiro com o São Paulo. No entanto, o comportamento apresentado pelo defensor afasta qualquer possibilidade de uma investida colorada no atleta equatoriano de 34 anos.

Situação de Thiago Maia

A situação de Thiago Maia no Inter é diferente. O volante voltou a ser utilizado pelo técnico Paulo Pezzolano nas últimas rodadas do Brasileirão. O contrato com o clube vai até dezembro deste ano, ou seja, na metade da temporada ele poderá assinar um pré-contrato para deixar o Colorado ao final do vínculo.

No entanto, também não existe nenhuma conversa em andamento para a extensão do contrato do volante de 29 anos. Inclusive, o Inter não deve impedir um acordo para a saída do jogador ao término do atual vínculo entre as partes.

É importante lembrar que qualquer negociação entre clubes brasileiros só poderá ocorrer com a reabertura da janela de transferências, prevista para o mês de julho. Até lá, não é possível registrar novos jogadores.