Após sofrer três goleadas no sub-20, Inter faz mudanças radicais na base

Fernando Rech era diretor executivo da base do Inter. SC Internacional / Divulgação

O Inter promoveu mudanças significativas na base. O clube demitiu o executivo profissional Fernando Rech, o técnico do time sub-20, Mário Jorge, e o diretor de captação Luther Alves. O diretor político Luiz Milano pediu para deixar o cargo alegando questões particulares.

Outras trocas não estão descartadas. As decisões ocorrem após o time levar a terceira goleada seguida na Série B do Brasileirão sub-20.

Eles deixam os cargos logo depois da goleada por 4 a 1 para o Botafogo-SP em Ribeirão Preto. Antes disso, a equipe colorada havia levado 3 a 0 do Coritiba e do Sport. Também perdeu, pelo mesmo placar, para o Ypiranga no Gauchão.

Filipe Mattos, treinador da equipe sub-17, acumulará o comando da equipe sub-20 de forma interina.

Histórico dos profissionais

Fernando Rech estava no cargo desde março do ano passado. Ele havia entrado no lugar de Jorge Andrade.

Milano foi diretor do sub-20 entre 2021 e e 2024, quando trocou de cargo para ser o diretor geral da base. Como dirigente específico da categoria, esteve nas conquistas do Brasileirão e da Super Copa.

Já o técnico Mario Jorge chegou ao clube em agosto de 2025.

Nota do Inter na íntegra

O Sport Club Internacional comunica o desligamento do diretor de futebol de Formação e Transição das categorias de base, Fernando Rech, e do técnico da categoria Sub-20, Mário Jorge. O Inter informa, também, que Luiz Caldas Milano Junior, diretor-geral das categorias de base, solicitou desligamento por motivos particulares.

Filipe Mattos, treinador da Sub-17, acumulará interinamente o comando da equipe Sub-20.

O Clube agradece ao diretor e aos profissionais pelo empenho e dedicação e deseja sucesso nos próximos desafios.