Após sofrer três goleadas no sub-20, Inter faz mudanças radicais na base

O Inter promoveu mudanças significativas na base. O clube demitiu o executivo profissional Fernando Rech, o técnico do time sub-20, Mário Jorge, e o diretor de captação Luther Alves. O diretor político Luiz Milano pediu para deixar o cargo alegando questões particulares.
Outras trocas não estão descartadas. As decisões ocorrem após o time levar a terceira goleada seguida na Série B do Brasileirão sub-20.
Eles deixam os cargos logo depois da goleada por 4 a 1 para o Botafogo-SP em Ribeirão Preto. Antes disso, a equipe colorada havia levado 3 a 0 do Coritiba e do Sport. Também perdeu, pelo mesmo placar, para o Ypiranga no Gauchão.
Filipe Mattos, treinador da equipe sub-17, acumulará o comando da equipe sub-20 de forma interina.
Histórico dos profissionais
Fernando Rech estava no cargo desde março do ano passado. Ele havia entrado no lugar de Jorge Andrade.
Milano foi diretor do sub-20 entre 2021 e e 2024, quando trocou de cargo para ser o diretor geral da base. Como dirigente específico da categoria, esteve nas conquistas do Brasileirão e da Super Copa.
Já o técnico Mario Jorge chegou ao clube em agosto de 2025.
Nota do Inter na íntegra
O Sport Club Internacional comunica o desligamento do diretor de futebol de Formação e Transição das categorias de base, Fernando Rech, e do técnico da categoria Sub-20, Mário Jorge. O Inter informa, também, que Luiz Caldas Milano Junior, diretor-geral das categorias de base, solicitou desligamento por motivos particulares.
Filipe Mattos, treinador da Sub-17, acumulará interinamente o comando da equipe Sub-20.
O Clube agradece ao diretor e aos profissionais pelo empenho e dedicação e deseja sucesso nos próximos desafios.
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