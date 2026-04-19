Após nova derrota, Pezzolano lamenta desempenho do Inter no Beira-Rio: "Não pode acontecer"

Pezzolano precisará fazer mudanças para reverter a situação como mandante. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Jogar dentro do Beira-Rio não vem sendo positivo para o Inter neste Brasileirão. São sete partidas disputadas e apenas cinco pontos, de 21 possíveis, conquistados pelo time treinado por Paulo Pezzolano. No domingo (19), o Colorado perdeu para o Mirassol, com mais de 30 mil torcedores apoiando e deixando o estádio frustrados.

O clube paulista marcou no primeiro tempo duas vezes, com Lucas Oliveira e André Luis. O Inter teve algumas oportunidades, mas não teve êxito.

— Não pode acontecer, mas está acontecendo. Começamos o jogo, até os 20 minutos, com um time agressivo, pressionando alto, tivemos oportunidade, não fizemos o gol. Eles fizeram e a partir daí o jogo mudou. Entrou a desconfiança dentro do campo e sofremos — explicou Pezzolano sobre o fraco desempenho como mandante, principalmente no primeiro tempo contra o Mirassol.

— Hoje era um jogo para virar e para ter outro resultado. Não conseguimos. Será um ano para trabalhar muito e estamos preparados para isso. Então, só posso falar que este momento para trabalhar e melhorar muita coisa — complementou.

No segundo tempo, o Inter pressionou, mas só foi marcar na reta final, com Alan Patrick. O resultado deixou o Colorado na 15ª posição, com 13 pontos conquistados, apenas um da zona de rebaixamento.

Ano de luta contra o rebaixamento

Além de falar sobre trabalhar mais, Pezzolano assumiu que o Inter terá que lutar ao longo do Campeonato Brasileiro, principalmente para se manter distante do Z-4.

— Temos que trabalhar mais, somar pontos e entender que será um ano difícil. Vai ser um ano de luta, possivelmente contra o rebaixamento. Estamos dando o máximo, mas precisamos redobrar o esforço — disse.

Veja a coletiva de Pezzolano na íntegra: