Inter

Goleada em Alvorada
Notícia

Após início ruim, Inter conquista primeira vitória na Série B do Brasileirão sub-20

Com gols de jogadores que já estiveram no time principal, Colorado conquistou os primeiros três pontos em 12 disputados na competição com vitória sobre o Atlético-GO

Zero Hora

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