Após início ruim, Inter conquista primeira vitória na Série B do Brasileirão sub-20

Celeiro de Ases venceu por 4 a 1 na Morada dos Quero-Queros nesta quarta-feira. Nathan Bizotto / Inter

O Inter enfim venceu na Série B do Brasileirão sub-20. Mais do que isso, para tentar afastar a crise no Celeiro de Ases, respondeu as três goleadas sofridas consecutivamente da melhor forma: goleando.

Na tarde desta quarta-feira (29), em Alvorada, o Colorado bateu o Atlético-GO por 4 a 1, pela quarta rodada. Assim, deixou a lanterna do Grupo B, conquistando os primeiros três pontos após 12 disputados no torneio.

Os gols colorados foram marcados por jovens que já atuaram pelo time principal. João Bezerra, João Victor, João Dalla Corte e Raykkonen balançaram as redes na Morada dos Quero-Queros.

Formato do torneio

Ainda assim, o retorno à Série A está distante para o Colorado. A competição conta com dois grupos de oito clubes, que se enfrentam em sete rodadas.

Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final. Ao fim do torneio, os finalistas e o melhor time entre os eliminados nas semifinais garantem vaga na Série A de 2027. Não há rebaixamento.

Produção: Leo Bender