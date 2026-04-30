Após críticas a jogadores da base do Inter, Rafael Sobis explica desabafo e cobra compromisso

Sóbis acompanhou a goleada do Inter sobre o Atlético-GO pela Série B do Brasileirão sub-20, na quarta (29). RBS TV / Reprodução

O ex-atacante Rafael Sobis explicou a declaração forte dirigida aos jogadores da base do Inter. No início da semana, o ídolo colorado fez duras críticas a postura dos jogadores da base após as goleadas sofridas na Série B do Brasileirão sub-20. Na quarta-feira (29), Sobis explicou a declaração.

— Foi forte o meu desabafo. E deixo bem claro que não tem nada a ver com ninguém do Inter. É uma coisa bem pessoal minha, de torcedor, e eu também passei por isso. Que esse discurso sirva de incentivo, porque a partir do momento que esses meninos entenderem a camiseta que vestem, o peso disso tudo e a oportunidade que muita gente queria estar no lugar deles, na hora que eles entenderem isso, com certeza eles vão levar a profissão — explicou.

Sobis afirmou que o momento exige mais foco e menos distrações. Citou redes sociais como exemplo e reforçou que empenho e comprometimento podem transformar não só carreiras, mas vidas e gerações.

— Claro que tem erros e acertos sempre, eu também passei, fiz muita coisa que eles fizeram quando era na base, então o meu discurso foi mais, "acorda, sabe, a vida está passando" — incluiu.

O ex-jogador esteve nas arquibancadas do CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, na tarde de quarta, onde o Inter venceu o Atlético-GO por 4 a 1. Foi a primeira vitória na Série B do Brasileiro sub-20.

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O resultado aconteceu cinco dias após uma série de mudanças estruturais no comando da categoria. A partida foi acompanhada por Carlos Noval, novo diretor executivo das categorias de base e Adalberto Gonçalves, diretor-geral da base.