Após baixo aproveitamento em cruzamentos, Inter pode dar sequência a Alerrandro

Centroavante disputou 16 jogos e marcou dois gols. Jeff Botega / Agencia RBS

A ineficácia do sistema ofensivo colorado deu as caras novamente na derrota para o Mirassol. Com a missão de aumentar a estatura do time e o aproveitamento na bola aérea, Alerrandro pode ganhar outra oportunidade no Inter.

Segundo levantamento da página DataFutebol, no domingo (19), o time treinado por Paulo Pezzolano alcançou o recorde de cruzamentos nesta edição do Brasileirão, com 52 bolas alçadas à área adversária. Contudo, apenas sete destes lances geraram alguma finalização.

— Já fizemos muitos gols de bola parada ofensiva. Hoje (domingo) não foi bom, outro jogo foi melhor. Não somos um time com tanta altura, então procuramos jogadas e, às vezes, elas não saem como estamos esperando porque o rival também se movimenta — comentou o treinador uruguaio durante a entrevista coletiva.

A visão no Beira-Rio é que Alerrandro poderia suprir essa carência com 1,81cm de altura (Borré tem 1,74cm). Há garantia de que o centroavante está dentro do peso ideal e somente não está sendo utilizado por opção técnica. Portanto, para deslanchar com a camisa colorada, precisaria teria sequência em campo.

Contratado por empréstimo junto ao CSKA, da Rússia, o camisa 9 tem uma cláusula de obrigatoriedade de compra mediante meta desportiva: o jogador precisa participar de no mínimo 45 minutos em 60% partidas da temporada, além de marcar 15 gols. Até agora, ele participou de 16 jogos, começando como titular apenas cinco vezes, e marcando dois gols.