Após assumir titularidade, Alerrandro comenta diferenças com Borré: "Acho que muda bastante quando um ou o outro joga"

Alerrandro veste a camisa 9 do Inter em 2026. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O centroavante do Inter Alerrandro assumiu a titularidade no ataque colorado na partida contra o Botafogo, pela 13ª rodada do Brasileirão, no sábado (25). Em conversa com jornalistas na zona mista, o camisa 9 exaltou Borré, que o substituiu no segundo tempo da partida, mas destacou as características que diferenciam os dois atacantes.

— Eu sou um centroavante mais fixo, gosto de fazer bastante pivô. E o Rafa (Borré) é um cara que gosta de atacar o espaço, muito inteligente de seleção, então acho que muda bastante quando um ou o outro joga. Acho que vai do adversário, de quando o treinador precisar. Quando for eu, quando for ele, tenho certeza que vai ser o melhor pro Inter — disse.

Ele também comentou a escolha do técnico colorado, Paulo Pezzolano, de substituí-lo aos 16 minutos do segundo tempo.

— Acho que é opção dele. No próximo jogo que eu iniciar, se ele pretender me deixar mais tempo em campo, eu vou estar bem, vou para ajudar. Mas é escolha, eu acho que ele tem as escolhas dele e tem que respeitar e seguir — afirmou.

Por fim, o jogador adimitiu o momento fraco do time colorado, sobretudo na derrota para o Mirassol, e afirmou que time está concentrado para a partida contra o Fluminense, no Beira Rio, no dia 3 de maio.

— Acho que todo jogo a gente entra para ganhar, então a gente está devendo um pouco mesmo. Em casa, acredito que foi um jogo muito à parte contra o Mirassol. Vamos concentrar bastante, vamos preparar bem para a gente poder dar essa vitória dentro de casa para a torcida — finalizou.

Como foi a partida

Os gols do jogo entre Inter e Botafogo no Mané Garrincha, em Brasília, aconteceram só no segundo tempo.

O volante Danilo abriu o placar para o Bota e Carbonero empatou para o Colorado. Depois, foi a vez de Medina marcar para o clube carioca, no rebote com Anthoni. Bernabei fez o último gol da partida em chute de fora da área.