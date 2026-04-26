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Após assumir titularidade, Alerrandro comenta diferenças com Borré: "Acho que muda bastante quando um ou o outro joga"

Centroavante começou partida contra Botafogo, mas foi substituído pelo atacante colombiano aos 16 minutos do segundo tempo

Zero Hora

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