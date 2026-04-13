Allex completa um mês sem jogar no Inter; veja justificativa de Pezzolano

Allex tem 11 partidas como profissional colorado. Jeff Botega / Agencia RBS

Desde o Gre-Nal 451, em 8 de março, Allex não aparece no time principal do Inter. Destaque no Gauchão, o jovem não foi escalado nas demais partidas e desceu ao time sub-20 para manter ritmo de jogo. Paulo Pezzolano tem justificativas para a ausência do meia no Brasileirão.

Lapidado desde os tempos de Roger Machado no Beira-Rio, Allex ganhou chances no Estadual. Foram 10 jogos com um gol e uma assistência. Mesmo com o Brasileirão ocorrendo em paralelo, o garoto de 19 anos entrou apenas uma vez: diante do Remo, por 22 minutos, no empate em Belém do Pará, em 25 de fevereiro.

São dois os motivos para a ausência do jogador. O primeiro envolve o cuidado da comissão técnica em prepará-lo para o momento correto, aos poucos, sem tanta pressão. O segundo é pela volta de meio-campistas e pontas mais experientes: Kayky, Bernabei mais adiantado, Tabata, Bruno Henrique e Thiago Maia.

— Allex é um menino que vem crescendo, jogou, vinha muito tempo sem jogar, jogou em três semanas, é um menino que tem que crescer. Muito bom jogador. Um menino que treina muito bem. Depois temos jogadores que vêm de reforços. Você tem que ter um equilíbrio na equipe. É nosso ativo. Porque hoje o treinador o fez ativo, porque antes não jogava, ano passado jogava pouco. Então, agora eu tenho que procurar o momento que eu sinto que seja necessário para ele e para a equipe — avaliou Pezzolano, que reclamou também da insistência no tema nas últimas coletivas.

— O Kayky vinha treinando muito bem e machucou. Tem o Tabata, que vem treinando muito bem, que precisamos pegar também a confiança, um jogador que tem que fazer diferença. O Thiago Maia vem recuperando também sua performance, tem muito para dar. O Bruno Henrique é um grande jogador. Temos jogadores que temos que ir recuperando devagar. E não é colocar um menino por colocar ou quando colocar. Eu o tenho todos os dias. Se Deus quiser, vai seguir jogando minutos na sub-20 — complementou.