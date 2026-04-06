Alívio na semana Gre-Nal, mudanças de time e favoritismo: como o Inter reagiu à vitória sobre o Corinthians

Bernabei (E) marcou o gol da vitória. ETTORE CHIEREGUINI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDOCONTEÚDO

O Inter abre a semana Gre-Nal menos pressionado pelos resultados, com o otimismo renovado após fazer 10 pontos nos últimos 12 disputados. A vitória sobre o Corinthians deu fôlego ao time de Paulo Pezzolano, que subiu para o 13º lugar com os mesmos 12 pontos do Grêmio.

E, mais do que isso, abriu brecha para umas quantas especulações diferentes a respeito da equipe que o treinador usará diante do Grêmio no sábado à noite.

As mudanças que fez contra o Corinthians sinalizam isso. Ele tirou Alan Patrick, capitão e camisa 10, em nome de um time mais combativo e intenso. Mais uma vez, o técnico provou que não é refém de jogadores nem de sistema. E quando perguntado sobre a consolidação de uma equipe ou de 11 titulares, respondeu:

— Procuro ter todos os jogadores prontos. Estou contente porque todos estão comprometidos. Sei que se não ganha, iam falar que não tenho time e tal, mas é assim no Brasil, são jogos a cada três dias. O importante é ter todos conectados.

A defesa perdeu Victor Gabriel, que levou terceiro cartão amarelo. Em compensação, terá Félix Torres, que não pôde jogar contra o São Paulo por conta da seleção equatoriana e contra o Corinthians por um bloqueio de contrato. A tendência é de que seja ele o substituto.

Essa vai ser uma das escolhas que o treinador fará ao longo da semana. Mas nomes à parte, o que Pezzolano quer tirar da equipe é atitude.

— O Gre-Nal é um campeonato à parte. Se vive diferente. Precisamos dos três pontos, e fazer um bom jogo. Vamos trabalhar, dar o melhor de nós. No outro Gre-Nal, falei sobre favoritismo, que era do Grêmio. Agora, pela história no Brasileiro, e por jogarmos em casa, os favoritos somos nós.