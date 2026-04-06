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Alívio na semana Gre-Nal, mudanças de time e favoritismo: como o Inter reagiu à vitória sobre o Corinthians

Time de Pezzolano fez 1 a 0 mesmo fora de casa e subiu na tabela

Rafael Diverio

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