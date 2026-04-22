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Algoz em Gre-Nal pelo Grêmio, Léo Chu reencontra o Inter: "Marquei contra eles, mas estou focado no presente"

Atacante é uma das esperanças do Athletic-MG para a partida da Copa do Brasil nesta quarta-feira

Rafael Diverio

De Florianópolis-SC

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