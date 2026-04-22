Algoz em Gre-Nal pelo Grêmio, Léo Chu reencontra o Inter: "Marquei contra eles, mas estou focado no presente"

Léo Chu fez um gol que ficou marcado na história dos Gre-Nais. O clássico 430 seria totalmente esquecível não fosse um golaço do atacante do Grêmio, aos 42 minutos do segundo tempo, para sacramentar o 1 a 0 daquela primeira fase de Gauchão. A curiosidade é que o jogo foi tão tarde que começou em 3 de abril e acabou só no dia seguinte, o do aniversário do Inter. A festa só não foi completa porque ainda era o tempo da pandemia, sem torcida.
Cinco anos depois, o jogador e o time contra o qual foi algoz se reencontram, agora pela Copa do Brasil. Léo Chu é atacante do Athletic-MG, adversário colorado às 20h30min desta quarta-feira (22).
De volta ao Brasil após cinco temporadas na Major League Soccer e uma passagem sem jogos por Portugal, o atacante tenta reencontrar seu espaço. Ele conversou com Zero Hora.
Como está a readaptação ao Brasil?
Está sendo muito boa. Fui muito bem recebido pelo grupo e pela comissão, isso facilita bastante esse processo. Já conhecia o futebol brasileiro, então a adaptação tem sido natural, dia a dia me sentindo cada vez mais à vontade.”
Qual é a expectativa do Athletic-MG pra Copa do Brasil?
A expectativa é a melhor possível. Sabemos da importância da competição e do que ela representa pro clube. Vamos encarar com muita seriedade, jogo a jogo, buscando fazer grandes partidas e avançar o máximo possível.
O que espera do jogo?
Esperamos um jogo muito difícil, contra uma equipe qualificada. Sabemos que precisamos estar concentrados o tempo todo, competir muito e aproveitar as oportunidades que aparecerem.
Tem algum sabor especial enfrentar o Inter?
É um grande jogo, muito importante pra gente dentro da competição. Já tive a oportunidade de marcar contra eles no passado, mas hoje estou totalmente focado no presente, em fazer uma grande partida e ajudar a equipe a buscar o melhor resultado. Sabemos da força do adversário, então é entrar muito concentrado e competir em alto nível do início ao fim.