Algoz em Gre-Nal pelo Grêmio, Léo Chu reencontra o Inter: "Marquei contra eles, mas estou focado no presente"

Léo Chu está no Athletic-MG Rainer Moura, C2 Sports / Divulgação

Léo Chu fez um gol que ficou marcado na história dos Gre-Nais. O clássico 430 seria totalmente esquecível não fosse um golaço do atacante do Grêmio, aos 42 minutos do segundo tempo, para sacramentar o 1 a 0 daquela primeira fase de Gauchão. A curiosidade é que o jogo foi tão tarde que começou em 3 de abril e acabou só no dia seguinte, o do aniversário do Inter. A festa só não foi completa porque ainda era o tempo da pandemia, sem torcida.

Cinco anos depois, o jogador e o time contra o qual foi algoz se reencontram, agora pela Copa do Brasil. Léo Chu é atacante do Athletic-MG, adversário colorado às 20h30min desta quarta-feira (22).

De volta ao Brasil após cinco temporadas na Major League Soccer e uma passagem sem jogos por Portugal, o atacante tenta reencontrar seu espaço. Ele conversou com Zero Hora.

Como está a readaptação ao Brasil?

Está sendo muito boa. Fui muito bem recebido pelo grupo e pela comissão, isso facilita bastante esse processo. Já conhecia o futebol brasileiro, então a adaptação tem sido natural, dia a dia me sentindo cada vez mais à vontade.”

Qual é a expectativa do Athletic-MG pra Copa do Brasil?

A expectativa é a melhor possível. Sabemos da importância da competição e do que ela representa pro clube. Vamos encarar com muita seriedade, jogo a jogo, buscando fazer grandes partidas e avançar o máximo possível.

O que espera do jogo?

Esperamos um jogo muito difícil, contra uma equipe qualificada. Sabemos que precisamos estar concentrados o tempo todo, competir muito e aproveitar as oportunidades que aparecerem.