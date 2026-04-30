Alan Patrick tem titularidade em discussão no Inter

Nas três vitórias coloradas no Brasileirão, Alan Patrick só jogou em uma, contra a Chapecoense, em casa. Diante de Santos e Corinthians, ambas fora, viu do banco os companheiros conseguirem os três pontos.

Essa diferença, jogar no Beira-Rio ou fora dele, tem sido decisiva para Paulo Pezzolano escalar o meia. Em jogos nos quais imagina ter mais dificuldades defensivas, o técnico tem optado por jogadores de mais vitalidade, mesmo que sacrifique a criação. Em casa, especialmente contra adversários da parte de baixo da tabela, não é possível prescindir de criatividade.

— Alan Patrick é o jogador de mais qualidade que temos. É o nosso 10, o nosso capitão. É o melhor jogador que temos, dono de uma qualidade tremenda. Futebol é momento, ele sabe e vai começar a fazer a diferença como fazia. Estou tranquilo com isso. Não é por ele, porque no princípio ele jogava e também tínhamos muita intensidade. É todo o time, é tudo o que eu estou tentando arrumar. É um problema meu, não é de jogador. Eu estou muito tranquilo, temos jogadores de qualidade que já vão marcar a diferença que eles querem também — disse o treinador uruguaio após o empate no Gre-Nal do Brasileirão.

Nas três vitórias coloradas no Brasileirão, Alan Patrick só jogou em uma, contra a Chapecoense, em casa Bruno Todeschini / Agencia RBS

"Pegar no pé é natural"

A pressão da torcida é natural. Ao menos é o que entende um dos grandes camisas 10 da história do futebol brasileiro. Alex de Souza, atual técnico do Athletic, ídolo de Cruzeiro, Palmeiras, Fenerbahçe, comentou sobre o momento de Alan Patrick:

— Pegar no pé do Alan Patrick é natural, porque os torcedores esperam que ele seja decisivo, que leve o time para a frente. A vaia é natural porque todos conhecem e reconhecem a qualidade que demonstrou no Santos, na Europa e no Inter. Essas críticas são normais em um gigante do Brasil porque as pessoas criam a expectativa em torno do melhor jogador — disse o ex-meia.

O capitão colorado sofre também pela comparação com o passado. Especialmente com 2023, quando ele conduziu o time com gols e assistências em todas as fases eliminatórias da Libertadores, inclusive na semifinal da eliminação contra o Fluminense. O Alan Patrick de 2026 não consegue repetir a constância dos anos anteriores, que o levaram a alcançar números impressionantes, lembrados pelo titular da Central de Esportes, Marcos Bertoncello.

O desafio de Pezzolano é encaixá-lo junto a outros jogadores com menor intensidade, como Carbonero, que foi o escolhido para enfrentar o Botafogo, em Brasília, no sábado passado. O treinador admitiu isso:

— Podem jogar juntos, são características diferentes. Já fizeram isso. É uma dívida minha. Preciso encontrar eles com um bom coletivo defensivo e ofensivo. Eu penso nisso todo o dia. São jogadores de grande nível. Às vezes preciso decidir pelo time e escolher um ou outro. Vamos tentar tirar o melhor deles — disse o treinador.

Contra o Fluminense, no domingo (3), um adversário que não tem medo de sair para o jogo, não será surpresa se Pezzolano optar por um ou outro. Mas Alan Patrick continua em alta cota com o treinador e com o grupo.