Alan Patrick fala sobre vaias da torcida após nova derrota do Inter no Beira-Rio

Uma derrota inesperada e que deixou a torcida no Beira-Rio revoltada. O Inter perdeu por 2 a 1 para o Mirassol, no domingo (19) pela manhã, e o time saiu vaiado pelo torcedor colorado.
O resultado fez o Inter cair na tabela, ocupando a 15ª posição, com 13 pontos, um a mais do que o primeiro time dentro do Z-4.
— Temos que ter a cabeça no lugar, a gente compreende a frustração do torcedor, dentro de casa queríamos vencer, assimo como nós também saímos frustrados — disse o camisa 10, ao Premiere, após a partida.
O Inter sofreu dois gols no primeiro tempo, de Lucas Oliveira e André Luis. Na segunda etapa, a pressão foi grande, mas o Colorado descontou apenas nos minutos finais, com o próprio Alan Patrick.
— Não tivemos o entendimento no primeiro tempo da proposta deles, nos contra-ataque fomos penalizados. Temos que rever logo nossos erros, ajustar para que a gente volte a vencer na nossa casa. Seguir trabalhando, é o único caminho, a gente acredita nisso. Torcedor está no seu direito de protestar — complementou.
O próximo desafio do Inter será na quarta-feira (22), às 20h30min, contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil. O jogo será disputado no Estádio Orlando Scarpello, em Florianópolis.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲