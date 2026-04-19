Alan Patrick fala sobre vaias da torcida após nova derrota do Inter no Beira-Rio

Inter foi derrotado em casa. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Uma derrota inesperada e que deixou a torcida no Beira-Rio revoltada. O Inter perdeu por 2 a 1 para o Mirassol, no domingo (19) pela manhã, e o time saiu vaiado pelo torcedor colorado.

O resultado fez o Inter cair na tabela, ocupando a 15ª posição, com 13 pontos, um a mais do que o primeiro time dentro do Z-4.

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— Temos que ter a cabeça no lugar, a gente compreende a frustração do torcedor, dentro de casa queríamos vencer, assimo como nós também saímos frustrados — disse o camisa 10, ao Premiere, após a partida.

O Inter sofreu dois gols no primeiro tempo, de Lucas Oliveira e André Luis. Na segunda etapa, a pressão foi grande, mas o Colorado descontou apenas nos minutos finais, com o próprio Alan Patrick.

— Não tivemos o entendimento no primeiro tempo da proposta deles, nos contra-ataque fomos penalizados. Temos que rever logo nossos erros, ajustar para que a gente volte a vencer na nossa casa. Seguir trabalhando, é o único caminho, a gente acredita nisso. Torcedor está no seu direito de protestar — complementou.

O próximo desafio do Inter será na quarta-feira (22), às 20h30min, contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil. O jogo será disputado no Estádio Orlando Scarpello, em Florianópolis.