Alan Patrick deve ser reserva do Inter contra o Fluminense? Vote na enquete

Alan Patrick está com a titularidade ameaçada. Ricardo Duarte / SC Internacional

No início da temporada, Alan Patrick era considerado um titular intocável no Inter. No entanto, a situação parece ter mudado após 13 rodadas do Brasileirão. O camisa 10 começou no banco de reservas diante do Botafogo, no sábado (25), e não teve boa atuação quando entrou.

Alan Patrick disputou 11 jogos no Brasileirão, 10 como titular. São três gols marcados e nenhuma assistência.

Por conta do desempenho atual, Zero Hora quer saber a opinião dos leitores: Alan Patrick deve ser reserva contra o Fluminense? A partida será no domingo (3), às 18h30min, no Beira-Rio.

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