Aguirre desponta como favorito para vaga na lateral do Inter contra o Mirassol

Argentino deve ser titular na 12ª rodada do Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

Braian Aguirre é o favorito para herdar uma vaga entre os titulares do Inter para enfrentar o Mirassol. A ausência de Matheus Bahia dos treinamentos, por conta de um desconforto muscular, e a suspensão de Bernabei fazem com que o camisa 35 tenha sido escolhido por Paulo Pezzolano durante as atividades no CT Parque Gigante.

Antes de desembarcar em Porto Alegre, o lateral argentino já atuou pelo lado esquerdo no Lanús.

— Ele jogou várias partidas de lateral-esquerdo. Creio que, no Lanús, jogou mais pela esquerda do que pela direita, apesar de ser destro — comentou o repórter da TyC Sports, Mariano Antico.

Um dos jogos emblemáticos citados se deu pela segunda fase da Copa Sul-Americana de 2020, quando a equipe comandada por Luis Zubeldía eliminou o São Paulo no Morumbi e Aguirre marcou um dos gols. A curiosidade é que Bernabei também atuou, mas como extrema-esquerdo.

Sem improvisação?

Apesar da experiência, os depoimentos levam em conta que Aguirre tem treinado como lateral-direito. Desta forma, Pezzolano precisará buscar uma outra solução para o lado oposto.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, uma das alternativas observadas é o deslocamento de Bruno Gomes para a esquerda. O atacante Vitinho também poderia ser utilizado como ala, caso seja adotada a formação tática de três defensores, com Bruno Gomes atuando ao lado de Félix Torres e Victor Gabriel.

Assim, uma provável escalação colorada teria: Rochet; Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel e Bruno Gomes; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, Carbonero e Borré.

Um último treinamento ocorre na manhã deste sábado (18). A partida, válida pela 12ª rodada do Brasileirão, está agendada para iniciar às 11h, no Beira-Rio.