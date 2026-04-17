Adversário do Inter, Mirassol chega desfalcado e em seu pior momento desde que subiu para a Série A

Mirassol fez sua primeira partida internacional fora de casa. Pedro Zacchi/Mirassol / Divulgação

O adversário do Inter neste domingo vive seu pior momento desde que subiu pela primeira vez à Série A. Em seu segundo ano na elite, o Mirassol chega a Porto Alegre ocupando a lanterna do Brasileirão e depois de ter perdido ao natural para a LDU na Libertadores. E estará bem desfalcado na 12ª rodada.

O Mirassol sentiu o baque de estar entre os grandes. Sensação do Brasileirão passado, o time do interior paulista pena na atual temporada. O acúmulo de jogos, o fim do efeito surpresa e os holofotes começaram a pagar o preço.

A última posição no Brasileirão vem acompanhada de apenas uma vitória, na primeira rodada, contra o Vasco. De lá para cá, foram seis derrotas e um empate. A outra vez que saiu com três pontos foi na Libertadores, no 1 a 0 sobre o Lanús, na estreia. Na segunda partida da competição continental, na terça, levou 2 a 0 da LDU em Quito.

Já passando pelos perrengues dos clubes grandes, tirou alguns jogadores da partida no Equador. O lateral-direito Igor Formiga, os meias Aldo Filho e Shaylon e o atacante André Luís ficaram de fora.

Mas, mesmo preservando, perdeu peças para enfrentar o Inter. O atacante Negueba sofreu lesão e está fora. Ele se junta a Eduardo e ao técnico Rafael Guanaes, que foram expulsos na última rodada do Brasileirão. Reinaldo, destaque do time, já estava fora por conta de lesão.

— O clima não é bom, existe pressão. O time tentando recuperar a confiança e sair do buraco no Brasileiro — comenta Arcílio Neto, repórter do GE.Globo.

Rafael Guanaes, é óbvio, está preocupado. Em abril, tenta encontrar soluções para problemas que não tinha quando jogava só aos finais de semana, em 2025. Agora, acumula partidas. Do Beira-Rio, no domingo, volta ao interior paulista para enfrentar o Bragantino pela Copa do Brasil na terça-feira.

— O que eu penso é: nós treinamos com todo mundo e estamos precisando encontrar soluções para algumas situações. O time carece, temos repertório, mas não conseguimos ser tão producentes e eficientes ofensivamente. Eu preciso tentar. Algumas situações que vem acontecendo em relação a sequência de jogos, e a produtividade individual, me faz querer encontrar soluções. Jamais vou ser omisso em relação ao que estou vendo — disse o técnico na entrevista coletiva.

O time provável do Mirassol tem: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Victor Luís; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Alesson, Edson Carioca e André Luis.