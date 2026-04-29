A volta da dupla de ataque? Pezzolano prepara retorno de sistema clássico no Inter 

Paulo Pezzolano comandou treino do Inter Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Em nome de uma melhor postura ofensiva, o Inter prepara uma volta ao passado. Ao menos é o que pretende trabalhar nesse período o técnico Paulo Pezzolano.

O treinador tem estudado uma maneira de recuperar uma formação clássica do futebol brasileiro, a de dupla de ataque. No caso colorado, escolher dois jogadores entre Carbonero, Borré e Alerrandro.

Antes de falar sobre essa possibilidade, é preciso fazer um resgate. Da Copa do Mundo de 1986 até a de 2006, o desenho ofensivo quase sempre teve dois atacantes. Mesmo que a Copa de 1990 tenha apresentado um sistema com três zagueiros e outras variações, o final do time sempre terminava em dupla de ataque.

Valia para seleções, Caniggia e Batistuta na Argentina, Voller e Klinsmann na Alemanha e, claro, Bebeto e Romário no Brasil. Valia para clubes: Edmundo e Evair no Palmeiras, Donizete e Luizão no Vasco, novamente Donizete, mas com Túlio, no Botafogo, Euller e Viola no Palmeiras e no Vasco. Sem contar o RS, com Fabiano e Christian, Paulo Nunes e Jardel.

Depois disso, o Inter teve duas duplas marcantes nos anos 2000. Uma levou o título da Libertadores em 2006, com Rafael Sobis e Fernandão. A outra foi campeã gaúcha e vice da Copa do Brasil, Nilmar e Taison.

Preferência de técnicos estrangeiros

Esse modelo foi hegemônico no mundo até a mudança da Copa de 2006, quando foi popularizado o 4-2-3-1. Pequena variação do 4-3-3, formação mais repetida do futebol, o sistema passou a dominar as preferências dos técnicos. No Brasil, virou quase obrigação.

Isso durou até a invasão dos técnicos estrangeiros. Foram os profissionais que vieram de fora que devolveram os dois atacantes. Quem chamou a atenção disso foi Roger Machado, hoje no São Paulo, no podcast Potter Entrevista:

— Uma das grandes contribuições dos estrangeiros foi a volta da dupla de ataque. Isso é um resgate do futebol brasileiro.

Roger se referia a Jorge Jesus, que montou o Flamengo com a dupla de ataque Bruno Henrique e Gabigol e conquistou Brasileirão e Libertadores em 2019, e, naquela questão específica, a Eduardo Coudet, que tentou uma dupla entre Guerrero e Thiago Galhardo no Inter (só que o peruano se machucou e impossibilitou a sequência).

Entre os times atuais brasileiros, o mais destacado a usar dois atacantes é o Palmeiras. Quando tem todos os jogadores à disposição, Abel Ferreira escala Vitor Roque e Flaco López juntos. O brasileiro está lesionado agora, mas a formação deve reaparecer depois da pausa da Copa do Mundo.

— Uma dupla de ataque exige movimentação — sintetiza Rafael Sobis.

Careca, um dos maiores atacantes do Brasil, titular nas Copas de 1986 e 1990, além de campeão brasileiro e italiano, define:

— Uma diferença que vejo é que uma dupla, como fomos Muller e eu, tentávamos jogar mais focados no gol. Em espaços longos ou curtos, procurávamos tabelar e ir para cima com atrevimento. Vejo hoje muitos passes laterais. São mais atacantes, mas com menos eficiência — comenta.

Movimentação de Borré

Esse tipo de formação pode beneficiar um jogador em específico no Inter. Borré nunca foi centroavante fixo, estilo paradão, como lembra Alejandro Mauás, jornalista argentino que cobre o River Plate:

— Ele sempre foi atacante, um jogador que se caracteriza por estar muito próximo da bola, pressionar na hora em que os defensores adversários tentam sair jogando e buscar diagonais para romper as linhas e ficar no mano a mano com o goleiro. Esse estilo o levou a inúmeros impedimentos, mas também a gols belíssimos.

Outro desafio dessa função é incluir Alan Patrick nesse modelo. Especialmente na hora de recompor. Possivelmente, ou o camisa 10 ou algum dos atacantes terá de se juntar aos volantes ou dar um auxílio ao lateral. São tarefas de Pezzolano para melhorar o desempenho ofensivo, sua maior urgência no Inter.