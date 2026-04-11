A provável escalação do Inter para o Gre-Nal 452

Félix Torres e Mercado formam a dupla de zaga Ricardo Duarte / Inter

O Inter recebe o Grêmio neste sábado (11), no Beira-Rio, para a 11ª rodada do Brasileirão. Paulo Pezzolano testou diferentes formações ao longo da semana e deve mandar a campo um time com alterações em relação ao que venceu o Corinthians.

A única certeza é que Félix Torres ocupará a posição de Victor Gabriel, que está suspenso. As dúvidas ficam por conta do posicionamento de Bernabei, que deve jogar pela meia-esquerda mas pode ser usado como lateral, e a escolha entre Carbonero e Alan Patrick para o ataque.

As decisões recentes adotadas pelo treinador uruguaio apontam para o camisa 10. Afinal, nos quatro últimos jogos que marcaram a arrancada colorada, o meia de 34 anos foi titular nas partidas disputadas no Beira-Rio e começou no banco nos jogos fora de casa.

Provável time

Uma possível escalação do Inter para o Gre-Nal tem: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho (Bruno Henrique), Vitinho e Bernabei; Alan Patrick e Rafael Borré.