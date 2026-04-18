A provável escalação do Inter para enfrentar o Mirassol

Bruno Gomes deve ser improvisado na lateral esquerda. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Para enfrentar o Mirassol, neste domingo (19), a grande dúvida do Inter está na defesa, mais precisamente nas laterais. As equipes se enfrentam neste domingo (19), às 11h, no Beira-Rio, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Sem Bernabei, suspenso, a alternativa para o lado esquerdo seria Matheus Bahia. Contudo, o lateral não participou dos últimos treinos por conta de um desconforto muscular. A tendência é de que Bruno Gomes seja improvisado no setor.

Com a mudança de lado do jogador, Braian Aguirre deve ganhar a chance de começar na lateral direita. Outra novidade na defesa será Victor Gabriel, que assumirá a vaga de Mercado, também suspenso.

Do meio para frente, Paulo Pezzolano deve manter a base que esteve em campo no Gre-Nal 452. Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick escalados no meio de campo, com Carbonero e Borré no ataque.

Sendo assim, um provável Inter tem: Rochet; Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel e Bruno Gomes; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, Carbonero e Borré.