A provável escalação do Inter contra o São Paulo

Juninho disputa posição na defesa colorada. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter retorna aos gramados nesta quarta-feira (1º), às 19h30min, contra o São Paulo, no Beira-Rio. O time de Paulo Pezzolano terá dois desfalques por conta da data Fifa e um por suspensão.

O goleiro Rochet e o zagueiro Félix Torres atuaram na terça-feira (31) por suas respectivas seleções e não terão condições de atuar. O meia-atacante Vitinho está fora por conta do terceiro cartão amarelo.

Para o gol colorado, Anthoni será o titular. Já na defesa, ainda existe uma dúvida sobre quem atuará ao lado de Gabriel Mercado. Juninho e Victor Gabriel disputam a posição.

No meio de campo, Alan Rodríguez deve ser a alternativa no lugar de Vitinho, formando uma trinca ao lado de Villagra e Bruno Henrique ou Paulinho, que disputam a vaga.

Na frente, os colombianos Carbonero e Borré devem iniciar, visto que não jogaram nenhum minuto durante a data Fifa.

O provável Inter tem: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho (Victor Gabriel) e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique (Paulinho) e Alan Rodríguez; Alan Patrick, Carbonero e Borré.