A programação de treinos do Inter para enfrentar o Fluminense

Sem jogo no meio da semana, o Inter só volta a campo no domingo (3), quando recebe o Fluminense, no Beira-Rio. Tempo para os atletas se recuperarem fisicamente do confronto com o Botafogo, no último sábado (25), e receberem comandos do técnico Paulo Pezzolano.
A semana prevê cinco atividades. O domingo (26) e a segunda-feira (27) foram de folga, com a reapresentação marcada para terça (28). A última atividade ocorre no sábado (2).
Além de ajustes, o treinador deve focar na tentativa de agrupar Alan Patrick e Carbonero na equipe titular. É uma "dívida" que Pezzolano tem, segundo ele mesmo, mas que não vai ocorrer necessariamente já no próximo compromisso.
A base do time contra o Fluminense deve ser a mesma que empatou com o Botafogo. Caso Alan Patrick reassuma a titularidade no domingo, Vitinho é o principal candidato a deixar a equipe.
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