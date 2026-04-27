A programação de treinos do Inter para enfrentar o Fluminense

Pezzolano comanda cinco atividades até a partida de domingo. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Sem jogo no meio da semana, o Inter só volta a campo no domingo (3), quando recebe o Fluminense, no Beira-Rio. Tempo para os atletas se recuperarem fisicamente do confronto com o Botafogo, no último sábado (25), e receberem comandos do técnico Paulo Pezzolano.

A semana prevê cinco atividades. O domingo (26) e a segunda-feira (27) foram de folga, com a reapresentação marcada para terça (28). A última atividade ocorre no sábado (2).

Além de ajustes, o treinador deve focar na tentativa de agrupar Alan Patrick e Carbonero na equipe titular. É uma "dívida" que Pezzolano tem, segundo ele mesmo, mas que não vai ocorrer necessariamente já no próximo compromisso.

A base do time contra o Fluminense deve ser a mesma que empatou com o Botafogo. Caso Alan Patrick reassuma a titularidade no domingo, Vitinho é o principal candidato a deixar a equipe.