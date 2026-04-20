A previsão do Inter para os retornos de Rochet e Matheus Bahia

Rochet e Matheus Bahia em treinos do Colorado. Colagem / Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O lateral-esquerdo já havia sido ausência no Gre-Nal, no dia 11 de abril, por conta de uma contusão no adutor da coxa esquerda. Como iniciou o processo de recuperação no CT Parque Gigante na última semana, incluindo corridas ao redor do gramado, a projeção é que reapareça no sábado (25), em Brasília, diante do Botafogo, pela 13ª rodada do Brasileirão.

O caso do goleiro é que demanda uma maior atenção. Além de ter diagnosticada uma lesão na panturrilha direita, Rochet tem ido ao departamento médico com certa frequência nas últimas temporadas. Assim, retornaria aos gramados mais seguramente em maio, antes da parada para a Copa do Mundo — até mesmo pela necessidade do atleta de chegar em forma para defender a seleção uruguaia.