A improvisação na lateral que o Inter testou para o jogo contra o Mirassol

Bruno Gomes pode mudar de lado no Inter Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Faltam dois treinos para o Inter encerrar a preparação para enfrentar o Mirassol. No trabalho desta quinta (16), no CT Parque Gigante, o técnico Paulo Pezzolano testou uma formação diferente devido a desfalques.

Bernabei está suspenso e Matheus Bahia, com dores musculares, segue fora. Com isso, a lateral esquerda deve ter improvisação. Aguirre treinou na direita, enquanto Bruno Gomes foi deslocado para a esquerda. A defesa foi completada por Félix Torres e Victor Gabriel. Gabriel Mercado também cumpre suspensão.

Essa inversão só havia ocorrido no Gre-Nal 450, após a expulsão de Bernabei, quando o time jogou com um a menos por quase 60 minutos.

Nesta sexta (17), véspera do jogo, a comissão técnica deve testar mais variações táticas, mantendo sigilo até os momentos finais antes da partida. Matheus Bahia passará por nova avaliação.