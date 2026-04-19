"A gente quer resposta": Fabinho Soldado é cobrado por torcedores do Inter após nova derrota; veja vídeo

Após mais uma derrota em casa do Inter, torcedores colorados protestaram no estacionamento do estádio Beira-Rio neste domingo (19). O 2 a 1 sofrido contra o Mirassol coloca o time de Paulo Pezzolano como o pior mandante do Brasileirão. Em sete jogos, o Inter venceu apenas um, contra a Chapecoense.

Enquanto o protesto acontecia, o executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado apareceu no estacionamento e conversou com os torcedores.

— Vim aqui para falar com vocês. Tem que trabalhar. Como eu falei, desde a minha chegada, eu venho aqui porque eu tenho um carinho enorme pelo clube. Eu sei da dificuldade que nós estamos. Estou aqui para representar tanto os jogadores, quanto o clube — disse.

Além do mau desempenho em campo, os torcedores também cobravam que os jogadores fossem falar com a torcida.

— Não pode virar a cara para a torcida. Quando vão botar a cara? A gente quer respostas — questionaram os manifestantes.

Um dos nomes mais criticados foi o de Alan Patrick, que tem ficado abaixo da expectativa.