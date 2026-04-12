A explicação de Pezzolano para a falta de constância do Inter dentro do Beira-Rio

Pezzolano disse estar chateado após o empate sem gols no Gre-Nal 452. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A melhora do Inter no Campeonato Brasileiro passou pela mudança de postura da equipe proposta por Paulo Pezzolano. Como já admitiu em outros momentos, o técnico colorado abriu mão do estilo mais ofensivo e passou a priorizar um time mais pragmático e com uma defesa mais sólida.

Após o empate sem gols contra o Grêmio, no Beira-Rio, o uruguaio voltou a citar a mudança no estilo de jogo. Ainda, a utilizou como forma de justificar a falta de constância dentro do Beira-Rio, já que o time soma apenas uma vitória e dois empates em seis jogos dentro de casa.

— Nos primeiros jogos, estávamos colocando uma ideia que era muito atrativa, muito linda, com muita intensidade, jogando com a bola, pressionando constante, mas não conseguíamos somar os pontos que tínhamos de somar no Brasileirão. Melhoramos um pouco defensivamente, começamos a somar os pontos. Então, o time vai se soltando devagar — explicou o técnico.

Reconhecendo que o Inter tem melhorado, Pezzolano acredita que o time pode voltar a ter alguns aspectos mais ofensivos nos próximos jogos. Inclusive, ele cita a marcação alta como uma espécie de "próximo passo" para melhorar o desempenho.

— Agora, precisamos ter mais oportunidades, marcar o rival em bloco alto. Mas isso vai ir chegando. O mais importante é que eu falei, ser um time, seguir somando, porque precisamos somar pontos.

Próxima partida

O Inter volta a jogar no domingo (19), às 11h, contra o Mirassol, lanterna do Brasileirão, no Beira-Rio. A partida será válida pela 12ª rodada da competição.

Para a partida, Pezzolano não poderá contar com Mercado, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio. Em contrapartida, Victor Gabriel, que estava suspenso, retornará.

Fora do Gre-Nal por conta de um desconforto, Matheus Bahia pode retornar contra o Mirassol. Pelo menos é o que espera o treinador colorado.

— Eu acho que ele pode jogar no próximo fim de semana. Vamos estar trabalhando para que ele melhore — concluiu.

Veja na íntegra a coletiva de Paulo Pezzolano