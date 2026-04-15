"A cada três pontos, um quilo a menos": Odair Hellmann brinca sobre forma física; veja vídeo

Técnico do Athletico-PR, Odair Hellmann apareceu em um vídeo bem-humorado publicado pelo clube nas redes sociais. A brincadeira envolveu uma comparação com a forma física atual do ex-treinador do Inter com a condição de anos atrás.
Odair foi questionado se preferia o "Papito original", com uma imagem antiga do técnico, ou o "Papito light", acompanhado de um registro mais atual.
— Papito light! Papito light é saúde, é vitalidade. Papito "Furacão", rubro-negro — disse Odair.
O vídeo termina com Odair brincando novamente com a forma física:
— A cada três pontos, um quilo a menos.
Odair completou recentemente 10 meses à frente do Athletico-PR, o que o coloca como o técnico mais longevo do clube desde 2019, quando Tiago Nunes deixou a equipe.
No ano passado, o técnico comandou o Furacão na Série B do Brasileirão, competição em que o time ficou com o segundo lugar. Após 11 jogos da Série A deste ano, o Athletico-PR ocupa a sexta colocação, com 19 pontos.