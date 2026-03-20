Zagueiro do Inter é convocado para a seleção do Equador

Zagueiro foi convocado para defender a seleção equatoriana. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

O Inter teve a confirmação de mais um jogador convocado para os amistosos de seleções na data Fifa de março. O zagueiro Félix Torres foi chamado pelo técnico Sebastián Beccacece para defender o Equador nos jogos contra Marrocos e Holanda.

As partidas estão marcadas para os dias 27 de março, contra o Marrocos, em Madri, e 31 de março, diante da Holanda, em Eindhoven. Com isso, o defensor dificilmente ficará à disposição do Inter para a partida contra o São Paulo, prevista para o dia 1º ou 2 de abril, na retomada do Brasileirão.

Além de Félix Torres, o clube já teve confirmadas as convocações de Borré e Carbonero, pela seleção colombiana. O Uruguai também deve confirmar a convocação do goleiro Sergio Rochet.

Dessa forma, todos esses jogadores têm presença incerta na rodada do Brasileirão que ocorre logo após o término da última data Fifa antes da Copa do Mundo. O período em questão vai de 23 a 31 de março.