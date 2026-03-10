Zagueiro do Cruzeiro comenta interesse do Inter: "Agora realmente teve"

Defensor tem contrato com o clube de Belo Horizonte até 2028. Staff Images / Cruzeiro/Divulgação

Um dos alvos do Inter para reforçar a defesa, o zagueiro João Marcelo se manifestou sobre o futuro. Em entrevista ao jornal O Tempo, de Belo Horizonte, durante a comemoração da conquista do Campeonato Mineiro, o jogador confirmou que houve uma procura.

— No começo do ano teve muita coisa que não foi verdade. Agora realmente teve, mas primeiro quero comemorar o título do Cruzeiro. Depois a gente vê o que a gente conversa, mas agora quero focar aqui — declarou ele.

Em janeiro, o nome do atleta foi ligado ao Inter, como uma "moeda de troca" pelo zagueiro Vitão, que aparecia nos planos do Cruzeiro. Entretanto, o Colorado negociou o defensor com o Flamengo.

Desta vez, a intenção do Inter é conseguir uma liberação em definitivo, pois João Marcelo não vem sendo utilizado por Tite. Aos 25 anos, o atleta tem contrato com o clube mineiro vai até 2028.

— Surgiu isso, mas a gente tem que comemorar, concentrar aqui primeiro. Depois eles veem aí e conversam. O importante é comemorar este título, pensar no jogo de quarta e sair com a vitória porque a gente está precisando — repetiu o zagueiro, em entrevista à Rádio Itatiaia.

Além de João Marcelo, a diretoria colorada também abriu conversas com outros zagueiros: Pedro Henrique, do Bragantino, Dantas e Patrick, do Novorizontino.