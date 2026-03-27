Zagueiro do Inter cresce com orientações de Pezzolano e vira líder em interceptações no Brasileirão

Felix Torres está com a seleção do Equador na data Fifa. Ricardo Duarte / Ricardo Duarte

Ninguém interceptou mais a bola no Brasileirão do que Félix Torres. Segundo levantamento do Sofascore, o zagueiro equatoriano interrompeu passes 16 vezes nos sete jogos em que atuou (cinco como titular). O equatoriano, que inclusive está a serviço de sua seleção nesta data Fifa, contra Marrocos, tem aproveitado as oportunidades recebidas e dado boa resposta, firmando-se na equipe principal de Paulo Pezzolano.

O sistema atual do Inter, que incluiu um zagueiro a mais e baixou os laterais, tem ajudado Torres. Sua altura e sua velocidade são as principais virtudes. Nesse modelo, consegue usar ambas as armas, protegendo a bola aérea e sendo cobertura, pela esquerda, de Matheus Bahia. Mas já há um movimento de testá-lo com Bernabei, um jogador muito mais ofensivo.

Mas a principal mudança está em preservá-lo de seus defeitos. Torres claramente tem dificuldade de sair jogando, ainda mais por dentro. Não é propriamente um zagueiro para iniciar as jogadas de ataque. Nas duas últimas partidas, a orientação de Pezzolano foi de simplificar. Na dúvida, o time lançava a bola para os atacantes e disputava os rebotes, começando as ações ofensivas já na metade do campo. Isso tirou do equatoriano a missão de armar.

— Temos zagueiros bons e todos podem jogar. Sabemos que Mercado precisa de um descanso maior do que os outros, então priorizo sempre a saúde, a questão física — explicou Pezzolano.

É justamente essa parte física que vai tirar Torres da próxima partida. Convocado pelo técnico Sebastian Beccacece para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo, o zagueiro está cotado para ser titular no amistoso do Equador contra Marrocos, nesta sexta-feira (27), em Madri.

A dúvida é saber sua utilização na segunda partida, contra Países Baixos, na terça-feira (31), véspera de Inter x São Paulo. Por ser em Eindhoven, não será possível chegar a tempo em Porto Alegre. Ele também deve ficar de fora contra o Corinthians, já que está emprestado pelos paulistas. Seu retorno ao Inter será no Gre-Nal, em 11 de abril.