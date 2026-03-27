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Zagueiro do Inter cresce com orientações de Pezzolano e vira líder em interceptações no Brasileirão

A serviço da seleção do Equador na data Fifa, Félix Torres deve desfalcar o Colorado até o Gre-Nal, no mês de abril

Rafael Diverio

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