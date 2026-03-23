Volante vira peça-chave e assume titularidade no Inter

Villagra foi um dos marcadores de Neymar contra o Santos RAUL BARETTA / Santos/Divulgação

Rodrigo Villagra foi um dos grandes destaques do Inter na recente sequência de duas vitórias no Brasileirão. Desde que chegou ao Colorado, em janeiro, enfrentou problemas físicos que o deixaram de fora, inclusive, das finais do Gauchão.

O volante permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos nos dois clássicos com o Grêmio. Depois de recuperado, iniciou as partidas contra Santos e Chapecoense e conquistou a condição de titular incontestável no meio-campo de Paulo Pezzolano.

O argentino atingiu a média de 84 minutos em campo nos triunfos do Campeonato Brasileiro. Protegido pela linha de cinco defensores colorados, Villagra acumulou 12 duelos vencidos em 18 disputados, 13 posses recuperadas e cerca de 86% de acerto nos passes executados. Para além dos números apresentados pelo aplicativo SofaScore, o volante também foi um dos responsáveis por parar Neymar na vitória sobre o Santos, na última quarta-feira (18).

O comentarista da Rádio Gaúcha e especialista em futebol sul-americano Cristiano Munari, destaca a capacidade de posicionamento do atleta que o destacou dentro do futebol argentino:

— Rodrigo Villagra apareceu como grande destaque no Talleres e, não por acaso, foi comprado pelo River Plate por US$ 10 milhões. Não rendeu o esperado no River, mas, ainda assim, se mostrou um primeiro volante de bom posicionamento, leitura de marcação e qualidade para passe curto ou médio. Em boa condição física, é o camisa 5 do Inter, sem dúvida alguma — avaliou

Já o comentarista Leonardo Oliveira, que esteve na transmissão de Inter e Chapecoense pela Rádio Gaúcha, destaca a margem de crescimento que o atleta pode apresentar:

— O Inter encontrou na Rússia um volante de boa qualidade. É um jogador que ainda tem lastro para crescer no time. Um volante camisa 5 e moderno. Villagra tem noção de espaço e tempo, com boa velocidade para encurtar espaços e bom passe para iniciar as construções — disse.

Rodrigo Villagra chegou ao Beira-Rio por empréstimo junto ao CSKA Moscou. Para contar com o atleta em 2026, o clube gaúcho 400 mil dólares (cerca de R$ 2,1 milhões). Caso o volante cumpra 60% dos jogos na temporada, o Inter precisará desembolsar 4,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 29 milhões) para permanecer em definitivo com o jogador, por conta de uma clausula prevista em contrato.