Villagra se recupera e briga por titularidade no Inter contra o Bahia

O Inter terá um retorno para a partida contra o Bahia, neste domingo (15), no Beira-Rio. Villagra se recuperou de desconforto muscular e está à disposição. O argentino pode aparecer entre os titulares. Paulo Pezzolano deve mexer mais peças na equipe.
O meio-campista, que teve participação vetada contra o Atlético-MG, treinou normalmente nas duas últimas sessões. Ele está liberado para atuar e poderá ganhar espaço contra os nordestinos.
Na avaliação interna, o atleta está melhor condicionado e adaptado. Sendo assim, ele pode ser titular pela primeira vez com a formação ideal. Sempre que utilizado foi no decorrer das partidas ou então com o time alternativo.
Villagra disputa posição com Ronaldo, outro preservado em Belo Horizonte na derrota para o Atlético-MG. Mercado e Vitinho devem voltar.
Borré ou Alerrandro
Outra dúvida, pela falta de efetividade, envolve o atacante entre Borré e Alerrandro. O colombiano ficou no banco em Minas e não tem aproveitado as oportunidades, apontado como principal causa para os resultados recentes ruins.
O último treino deve dar mais indícios da formação, mas a provável escalação para o confronto tem: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra (Ronaldo), Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. O jogo ocorre às 16h, de domingo, no Beira-Rio.