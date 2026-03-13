Villagra se recupera e briga por titularidade no Inter contra o Bahia

Villagra está recuperado de desconforto muscular e está à disposição. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter terá um retorno para a partida contra o Bahia, neste domingo (15), no Beira-Rio. Villagra se recuperou de desconforto muscular e está à disposição. O argentino pode aparecer entre os titulares. Paulo Pezzolano deve mexer mais peças na equipe.

O meio-campista, que teve participação vetada contra o Atlético-MG, treinou normalmente nas duas últimas sessões. Ele está liberado para atuar e poderá ganhar espaço contra os nordestinos.

Na avaliação interna, o atleta está melhor condicionado e adaptado. Sendo assim, ele pode ser titular pela primeira vez com a formação ideal. Sempre que utilizado foi no decorrer das partidas ou então com o time alternativo.

Villagra disputa posição com Ronaldo, outro preservado em Belo Horizonte na derrota para o Atlético-MG. Mercado e Vitinho devem voltar.

Borré ou Alerrandro

Outra dúvida, pela falta de efetividade, envolve o atacante entre Borré e Alerrandro. O colombiano ficou no banco em Minas e não tem aproveitado as oportunidades, apontado como principal causa para os resultados recentes ruins.