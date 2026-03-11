Villagra deve receber chances como titular do Inter após recuperação 

Villagra durante treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O desconforto muscular acusado por Villagra, no último treino, antes da viagem para Belo Horizonte, retirou do argentino a chance de aparecer como titular contra o Atlético-MG.

Mesmo assim, o argentino deve, em breve, estar na equipe de Paulo Pezzolano. Ele apresentou evolução no condicionamento físico e adaptação ao futebol brasileiro e tende a ser titular pela primeira vez com a equipe completa.

Desde janeiro em Porto Alegre, o camisa 5 tem seis partidas disputadas. Todas ganhando poucos minutos e sem a força máxima colorada. Ele chegou a ser testado para o último Gre-Nal como uma alternativa, mas a opção foi pela manutenção de Ronaldo.

Agora, o desconforto, não lesão, segundo o clube, retirou dele as chances de figurar na escalação contra o Galo. A aposta nos bastidores é que assim que esteja recuperado, sem risco de agravamento da situação, ele ganha uma oportunidade.

Entrosamento

O atleta avançou no critério físico, tratado como fundamental para atuar com Pezzolano, além do entrosamento com os novos companheiros. O gramado sintético da Arena MRV também preocupa pela lesão ligamentar que Villagra teve há alguns anos.