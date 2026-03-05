Venda de ingressos faz Inter aumentar projeção de público para o Gre-Nal 451

Torcida colorada esgotou ingressos para os portões 6, 7, 8, 10, 11 e 13. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Inter aumentou a projeção de público para o Gre-Nal 451, válido pelo jogo de volta da final do Gauchão. Devido à busca por ingressos, o clube espera receber 45 mil torcedores no Beira-Rio neste domingo (8).

Confirmando a expectativa, seria o maior público registrado no estádio colorado nesta temporada, superando os 32,4 mil registrados no clássico da fase classificatória, quando o Colorado venceu por 4 a 2.

Conforme informou o clube, 30 mil sócios já garantiram presença na partida, esgotando bilhetes para os portões 6, 7, 8, 10, 11 e 13.

Na tarde desta quinta-feira (5), abriu a venda para não-sócios. Os valores variam entre R$ 30 e R$ 199, conforme a disponibilidade, e podem ser adquiridos pelo site Mundo Colorado.

No total, serão aproximadamente 42 mil lugares negociados pelo Inter, cerca de oito mil pela Brio e outros dois reservados para a torcida do Grêmio.

Do que precisa?

Como perdeu por 3 a 0 o duelo de ida, na Arena, na semana passada, os comandados de Paulo Pezzolano precisam de quatro gols de diferença no tempo normal para ficar com a taça.

Em caso de uma vitória por três gols, mesmo vazando na defesa, a decisão irá para os pênaltis. O jogo está agendado para iniciar às 18h.