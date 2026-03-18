Veja o retrospecto do Inter contra o Santos na Vila Belmiro

Inter venceu o último duelo na Vila Belmiro com gols de Carbonero e Borré. MAURÍCIO DE SOUZA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter terá que superar um retrospecto negativo nesta quarta-feira (18), contra o Santos, na Vila Belmiro. Na casa do próximo adversário do Brasileirão, são apenas quatro vitórias em 29 jogos no estádio.

A memória mais recente, no entanto, é boa. No Brasileirão de 2025, vitória do Inter pelo placar de 2 a 1, com gols de colombianos: Carbonero e Borré marcaram.

A primeira vitória aconteceu apenas em 2014. Na ocasião, vitória por 2 a 1, com dois gols de Charles Aránguiz.

Aránguiz foi responsável direto pela primeira vitória do Inter na Vila. Divulgação / Internacional

Em 2016, no ano do rebaixamento, o Inter venceu na Vila, pelo placar de 1 a 0, com gol de Aylon. Em 2018, outra vitória por 2 a 1, desta vez com gols de Leandro Damião e Cuesta.

Retrospecto do Inter na Vila Belmiro