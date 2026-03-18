Veja o retrospecto do Inter contra o Santos na Vila Belmiro

O Inter terá que superar um retrospecto negativo nesta quarta-feira (18), contra o Santos, na Vila Belmiro. Na casa do próximo adversário do Brasileirão, são apenas quatro vitórias em 29 jogos no estádio.
A memória mais recente, no entanto, é boa. No Brasileirão de 2025, vitória do Inter pelo placar de 2 a 1, com gols de colombianos: Carbonero e Borré marcaram.
A primeira vitória aconteceu apenas em 2014. Na ocasião, vitória por 2 a 1, com dois gols de Charles Aránguiz.
Em 2016, no ano do rebaixamento, o Inter venceu na Vila, pelo placar de 1 a 0, com gol de Aylon. Em 2018, outra vitória por 2 a 1, desta vez com gols de Leandro Damião e Cuesta.
Retrospecto do Inter na Vila Belmiro
- 29 jogos
- 4 vitórias
- 10 empates
- 15 derrotas